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17,5 тысяч управленцев подали заявки на участие в "Лидерах России" в первые сутки

Общество, 17:05 05 апреля 2023

Лидеры России

Больше 17 тыс/ заявок заявок на участие в новом сезоне кадрового конкурса "Лидеры России" было получено в первые сутки их приема, сообщает РИА Новости.

"На данную минуту... у нас уже 17,5 тысяч заявок, что неплохо. Интерес к конкурсу не падает, остается высоким", — сказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Пятый сезон кадрового конкурса "Лидеры России", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей", был запущен во вторник, 4 апреля.

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# Лидеры России

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