  • 6 апреля 20236.04.2023четверг
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи помогли пациенту избежать серьезных последствий от туберкулеза

Общество, 18:36 06 апреля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

С помощью современного малотравматичного метода диагностики и лечения врачи Тюменского областного противотуберкулезного диспансера помогли молодому человеку, сохранив при этом большую часть здоровой легочной ткани.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, пациент обратился к медикам с жалобами на слабость, температуру и кашель с кровохарканьем.

Он рассказал, что изменения в легких обнаружили на очередном медосмотре, а год назад он перенес коронавирус на ногах. Врачи поставили ему новый диагноз - туберкулез.

Пациента госпитализировали на дообследование и лечение. В течение двух месяцев он проходил химиотерапию в стационаре, позже назначили и провели операцию.

Через небольшой разрез был удален один сегмент пораженного легкого. В результате удалось радикально удалить патологический процесс. Пациент продолжает лечение дома и скоро сможет вернуться к полноценной жизни.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Областной противотуберкулезный диспансер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:04 06.04.2023На железнодорожном переезде в Тюменском районе частично ограничат движение
20:34 06.04.2023Первый телемост "Тюмень – зона СВО" состоялся в Тюменской области
18:43 06.04.2023На областной фестиваль "Студенческая весна" в Тюмени поступило рекордное количество заявок
18:36 06.04.2023Тюменские врачи помогли пациенту избежать серьезных последствий от туберкулеза