Тюменские врачи помогли пациенту избежать серьезных последствий от туберкулеза

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

С помощью современного малотравматичного метода диагностики и лечения врачи Тюменского областного противотуберкулезного диспансера помогли молодому человеку, сохранив при этом большую часть здоровой легочной ткани.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, пациент обратился к медикам с жалобами на слабость, температуру и кашель с кровохарканьем.

Он рассказал, что изменения в легких обнаружили на очередном медосмотре, а год назад он перенес коронавирус на ногах. Врачи поставили ему новый диагноз - туберкулез.

Пациента госпитализировали на дообследование и лечение. В течение двух месяцев он проходил химиотерапию в стационаре, позже назначили и провели операцию.

Через небольшой разрез был удален один сегмент пораженного легкого. В результате удалось радикально удалить патологический процесс. Пациент продолжает лечение дома и скоро сможет вернуться к полноценной жизни.