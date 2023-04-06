В Тюменской области до 14 апреля идёт отбор в "Школу фермера" для овцеводов

В Тюменской области ведется отбор участников образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера". В конкурсном отборе будущих слушателей школы могут принять участие как действующие фермеры, так и все те, кто только планирует развивать бизнес в сфере АПК. В 2023 году для тюменской "Школы фермера" выбрано перспективное и востребованное направление обучения – "Овцеводство".

Теоретические занятия пройдут на площадке профильного вуза — ГАУ "Северного Зауралья". Желающим стать слушателями Школы необходимо пройти регистрацию, а так же заполнить анкету, согласие на обработку персональных данных и направить по адресу электронной почты dpoakademia@mail.ru не позднее 14 апреля.

Практику будущие выпускники школы пройдут при участии ведущих компаний сельскохозяйственной отрасли региона, на ней практикующие профессионалы поделятся своими знаниями.

Старт обучения в тюменской "Школе фермера" запланирован на конец апреля 2023 года. Занятия продлятся 2,5 месяца. Участниками проекта станут 30 агропредпринимателей.

Обучение в "Школе фермера" бесплатное, оно представляет собой 252-часовую программу профессиональной переподготовки. По завершении занятий слушателям проекта выдадут диплом установленного образца и предоставят возможность поучаствовать в конкурсном отборе на получение мер господдержки.

Образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера" стартует на территории Тюменской области в четвертый раз.

"Школа фермера" – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.