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В сквере Школьном в Тюмени провели весеннюю обрезку деревьев

Общество, 18:25 06 апреля 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Омолаживающую и санитарную обрезку деревьев провели в сквере Школьный в Тюмени. Сейчас проводится их обвязка, чтобы не повредить деревья в процессе работ, сообщает городская администрация. Территорию отремонтируют благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда".

Демонтажные работы в сквере начнутся, как только земля отогреется и подсохнет, рассказал председатель комитета по благоустройству управы Ленинского административного округа Александр Логинов.

Новый облик озелененной территории обрисуется к осени, тюменцы прогуляются по современным пешеходным дорожкам, отдохнут на новых скамейках и качелях, а дети смогут провести время на интересных площадках.

Здесь также смогут тренироваться любители активного образа жизни, для этого будет создана спортзона. Останется, но в новом виде, площадка для выгула домашних животных.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# благоустройство , сквер

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