Тюменские ветераны спецназа и разведки отправляют гуманитарную помощь участникам СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь выездов с гуманитарной помощью бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, совершили в ЛНР, ДНР и новые регионы России волонтеры Тюменского совета ветеранов спецназа и разведки за год.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал представитель организации Алексей Федорушкин.

22 апреля исполнится год, как активисты совета занимаются сбором гуманитарной помощи для бойцов. В тюменской организации насчитывается около 80 человек, есть единомышленники из других общественных объединений. Помогают, чем могут, и простые тюменцы. Активно включились и предприниматели Тюменской области и Ямала.

По словам представителя Совета ветеранов спецназа и разведки Сергея Гаврилюка, помощь оказывается всем ямальским и тюменским подразделениям по мере возможностей. В основном им привозят серьезные спецсредства, с питанием проблем нет, пояснил общественник.

"Везем то, что нужно. У нас много единомышленников. Многие не хотят называть своих имен, но помогают очень серьезно", — добавил Алексей Федорушкин.

После вручения необходимого бойцы всегда записывают видеообращения со словами благодарности. Бывают и трогательные моменты, отметил Алексей Федорушкин. К бойцу из Тюменской области попало письмо от девочки из детского сада. Когда у него был отпуск, общественники вместе с военнослужащим разыскали её. Боец встретился с девочкой и подарил ей мягкую игрушку за трогательное послание. "На глазах у мамы были слезы. Девочка не ожидала такой встречи. Все, кто читают письма поддержки, говорят, что постараются приехать к авторам, когда вернутся", — сказал Федорушкин.

Он также рассказал о посылке от 97-летней жительницы Тюменской области для бойцов СВО и письме со словами поддержки.

С апреля 2022 года участникам специальной военной операции вместе с Советом ветеранов спецназа и разведки помогает волонтер Светлана Горелко. Она же администрирует Telegram-канал "Уральцы для фронта", в котором можно следить за гуманитарной помощью. Однажды она обратилась в управление Росгвардии по Тюменской области с желанием передать письмо бойцам на передовую, поддержать их.

"Вместе с подругой подумали, что нашим ребятам нужна какая-то поддержка, теплые слова из дома, но не знали, как это все организовать. Обратились в управление Росгвардии, смогли передать письмо. После решили, что нужно идти дальше, не просто писать письма и переводить деньги, но и создать что-то свое, что может помочь нашим ребятам. Хотели участвовать в важной деятельности, когда мы нужны своей стране", — поделилась Светлана Горелко.

Работа, связанная с помощью участникам СВО, ведется по нескольким направлениям. Помощник начальника Управления Росгвардии по Тюменской области Людмила Попова напомнила о посещении с сотрудниками ведомства и кадетами мультимедийного проекта #ВместеСильнее на базе исторического парка "Россия — моя история". "У всех было одно мнение: мы должны быть вместе, своих не бросать. Об этом свидетельствует и наша акция, которой исполнится год", — сказала она.

Информацию о сборах и отчетах общественники выкладывают в Telegram-канале "Уральцы для фронта". В начале апреля в зону проведения СВО волонтеры доставили автомобиль УАЗ "Патриот", антидроновое ружье, коробки с медикаментами, одеждой, спецоборудованием.

Александра Чайкина