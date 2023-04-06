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Тюменский эпидемиолог: клещи становятся активными при плюс 20 градусах

Общество, 17:30 06 апреля 2023

ИА "Тюменская линия"

Клещи становятся активнее при температуре воздуха плюс 20 градусов и влажности 90-95 %. Пик активности приходится на май-июнь, но появляются они уже в апреле.

Об этом рассказала врач–эпидемиолог областной инфекционной клинической больницы Наталья Жвавая. Она призвала жителей региона воздержаться от походов в лес.

"Клещи двигаются вертикально вверх по траве и кустарникам. Прогуливаясь по лесу, в парке важно принять меры безопасности: обязательно наличие головного убора, ноги должны быть полностью прикрыты, спортивные штаны желательно с гладкой поверхностью следует заправить в носки и обувь", - говорит медик.

Тюменцам не советуют срывать ветки. По возвращении домой лучше проверить верхнюю одежду и белье, внимательно осмотреть тело, расчесать волосы мелкой расческой.

"В случае обнаружения присосавшегося клеща следует максимально быстро обратиться в медицинское учреждение, где его удалят и при необходимости проведут экстренную профилактику клещевого энцефалита противоклещевым иммуноглобулином", - советует Наталья Жвавая.

Экстренная иммунопрофилактика клещевого энцефалита для жителей Тюмени проводится в областной инфекционной больнице (ул. Комсомольская, 54а) круглосуточно. Сделать ее следует в течение 72 часов с момента присасывания клеща. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, полис ОМС.

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