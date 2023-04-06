В Тюмени пройдут военно-полевые учебные сборы для казаков

| Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области (архив) | Фото: координационный совет национальных объединений Тюменской области (архив)

Учебно-полевые сборы по подготовке казаков к военной службе и формированию мобилизационного резерва пройдут на базе центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" в Тюмени с 7 по 9 апреля, сообщает координационный совет национальных объединений региона.

В тренировочных занятиях продолжительностью три дня примет участие личный состав Отдельского казачьего общества Тюменской области. Это более 50 казаков из хуторских, станичных и городских казачьих обществ региона.

Обучение длительностью 27 учебных часов включает теорию и практику подготовки и ведения боевых действий, отработку навыков эффективного применения штатного оружия, решение огневых задач, военно-медицинскую подготовку, совершенствование умений владения современными средства связи и управления в условиях специальной военной операции.

В 2023 году учебно-полевые сборы казаков пройдут в этапа: в апреле и сентябре. Мероприятие организовано Отдельским казачьим обществом Тюменской области.