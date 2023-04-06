На областной фестиваль "Студенческая весна" в Тюмени поступило рекордное количество заявок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

5 тыс. заявок от 2 тыс. 700 человек поступило на XXVIII областной фестиваль "Студенческая весна", который проходит в Тюмени с 3 по 16 апреля. Это на 700 тюменцев больше, чем в 2022 году.

"Мы не ожидали такого резонанса. Думаем, это связано с тем, что после двух лет пандемии ребята разогрелись. Студенты же тогда учились на удаленке и у коллективов был творческий кризис. Сейчас все восстановилось. Но есть еще и второй момент. Мы добавили в этом году новую категорию. Это работающая молодежь до 35 лет. В основном заявки от них были на музыкальное направление", — пояснила корреспонденту "Тюменской линии" исполнительный директор XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

Самые многочисленные направления — "Танцевальное" (1 тыс. 67 заявок), "Музыкальное" (640 заявок) и "Интеллектуальные игры" (577 заявок).

Всего участники представят 2 тыс. 800 концертных номеров и 1 тыс. неконцерных направлений. Творчество студентов оценивают региональные и федеральные эксперты. Обладателей Гран-при и призеров объявят 16 апреля в ДК "Нефтяник". Из победителей сформируют делегацию, которая представит регион на " Российской студенческой весне".

Напомним, в 2022 году делегация Тюменской области привезла 17 наград, из которых пять – первой степени – и два специальных приза.

Виктория Макарова