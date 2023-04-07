Тюменские поисковики разыскали сестру погибшего красноармейца Вениамина Гвоздикова

| Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Благодаря усилиям тюменских поисковиков установлены родственники красноармейца Вениамина Гвоздикова, погибшего в ходе Великой Отечественной войны. Останки солдата обнаружил тюменский отряд "Кречет" при полевых работах в поселке Старая Торопа Тверской области летом 2022 года.

Во вкладыше медальона было указано, что Вениамин Васильевич Гвоздиков родился в 1920 году в деревне Ивановка Жердеевского района Воронежской области (сейчас это Тамбовская область), был призван в Саратове. Родные Вениамина проживали в Сталинграде.

Поиск родственников по месту рождения и призыва ничего не дал, тогда поисковики обратились в администрацию Волгограда, в этом городе проживала мать солдата. Им удалось выйти на родную сестру Вениамина Васильевича — Тамару Сергееву. Оказалось, что женщина искала своего брата 81 год и лишь на 90-м году жизни смогла узнать, что с ним произошло.

Как сообщили в Областном поисковом центре имени Артура Ольховского, руководитель отряда "Кречет" передаст родственникам всю имеющуюся информацию о военнослужащем и вручит его личные вещи.