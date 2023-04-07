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В Аромашево продолжается капитальный ремонт больницы

Общество, 17:09 07 апреля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Капитальный ремонт лечебного корпуса больницы №11 продолжается в с. Аромашево, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Работы здесь проводятся в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" со второй половины 2022 года.

За это время установлена дренажная система в подвалах, сделано усиление стен отделения терапии и оперблока, отсыпан песчано-глинистый грунт. В подвальных помещениях выполнена гидроизоляция стен, утеплены мин-плитой межэтажные перекрытия по площади подвала.

Строителям предстоит завершить утепление фасада и установить усилительные профили. На заключительном этапе находятся ремонтные работы кровли.

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# Аромашево , больница , капитальный ремонт

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