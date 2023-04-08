В России проведут конкурс проектов "Мой добрый бизнес"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства, некоммерческих организаций и волонтерства "Мой добрый бизнес" пройдет в 2023 году. Соглашение об этом подписали Минэкономразвития России, Государственный университет управления и Фонд "Наше будущее" на III Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" в Подмосковье.

Ранее конкурс назывался "Лучший социальный проект года", он проводится с 2015 года. В 2023 году дан старт проекту с новым названием и новыми партнерами.

В Тюменской области сотрудники Центра инноваций социальной сферы оказывают поддержку социальным предпринимателям для включения их в реестр соцпредприятий. Бесплатно обучают их в своей профильной школе и помогают сформировать пакет документов для участия в конкурсном отборе по предоставлению гранта.

10 социальных предпринимателей Тюменской области в 2022 году получили грант в 500 тыс. рублей. Общая сумма господдержки составила 4,8 млн рублей.

Семь предприятий и некоммерческих организаций Тюменской области, работающих в сфере социального предпринимательства, стали победителями регионального этапа конкурса "Лучший социальный проект года-2022".