В Тюмени более 700 человек написали текст "Тотального диктанта"

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Более 700 человек приняли участие во Всероссийской акции "Тотальный диктант" на 14 площадках Тюмени. Интересный и сложный текст писал и глава города Руслан Кухарук.

На своей странице во ВКонтакте он поделился впечатлениями: "Текст, посвященный исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, писателя и журналиста Василия Авченко не просто заставил вспомнить правила русского языка, и особенно пунктуации, но смог донести до аудитории диктанта важный философский посыл – о значимости сохранения природного разнообразия и месте человека в современном мире".

Одна из площадок диктанта работала в администрации города, где текст читала ведущая "Радио7" Надежда Антипина.

"Спасибо команде организаторов за успешное проведение этой уникальной акции! "Тотальный диктант" давно стал общественной инициативой, мотивирующей людей изучать богатый русский язык и поощряющей самых грамотных его носителей. Буду ждать результатов. Всегда интересно узнать – насколько успешно справился с написанием диктанта", - подытожил Руслан Кухарук.

Результаты акции будут опубликованы на официальном сайте после 20 апреля.