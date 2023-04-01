Тюменцам предложили выбрать дизайн форума "Инфотех-2023" от нейросетей

| Фото: департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Дизайн XVI Тюменского цифрового форума "Инфотех" могут выбрать жители Тюменской области. Для голосования выставлено шесть вариантов, сгенерированных нейросетями, сообщает региональный департамент информатизации.

"Так как наш форум — это центр притяжения новых технологий, разработок и решений в ИТ-сфере, мы обратились к нейросетям, чтобы они помогли создать уникальный дизайн мероприятия. Но последнее слово все еще остается за человеком", - уточнили в ведомстве.

Дизайн, за который проголосует больше всего жителей региона, воплотят уже осенью. Пока лидирует вариант № 1 с микросхемами, из которых складывается образ человека.

Варианты и голосование здесь.