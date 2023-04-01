Ишимские дошкольники станут соавторами и актерами спектакля по мотивам "Конька-горбунка"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 воспитанников четырех групп детского сада № 10 Ишима примут участие в грантовом проекте "Театральная студия "За пером Жар-птицы". Итогом их работы станет настоящий спектакль по мотивам сказки "Конек-горбунок", в котором они выступят соавторами сценария и актерами.

На реализацию проекта, который победил в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, выделили грант в размере 341 тыс. 842 рублей, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор АНО "Галактика" Людмила Лапудева.

По ее словам, прежде чем приступить к спектаклю, ребята пройдут подготовительный этап: побывают за кулисами настоящего театра, познакомятся с работой гримеров, костюмеров, посмотрят представление. Кроме того, дошкольники посетят экспозицию, посвященную автору "Конька -горбунка" в музее Петра Ершова и сходят в местное ателье, которое занимается пошивом праздничных и театральных костюмов. Затем прочитают саму сказку и посмотрят мультфильм.

На втором этапе эксперты проведут для детей цикл занятий по хореографии, актерскому мастерству, сценической речи, гриму и другим дисциплинам. И уже вооружившись необходимой теоретической базой, ребята приступят к совместному с руководителем написанию сценария, решат, какие персонажи останутся в спектакле, и что они будут делать. Выберут актеров на главные и второстепенные роли, придумают интересные повороты сюжета.

Дальше среди участников объявят конкурс афиш. Самые интересные детские рисунки станут основой премьерной афиши постановки.

Людмила Лапудева пояснила, что выбор пал именно на "Конька-горбунка" в качестве основы для будущего спектакля, потому что сказка писателя-земляка поможет дошкольникам познакомиться не только с мелодичным слогом стиха, но и с историей родного края.

"Обилие гаджетов и информатизация нашей жизни наделили детей способностью к быстрому решению логических задач, но сделали более скудной эмоциональную составляющую внутреннего мира ребенка. Проект поможет детям эмоционально обогатиться, раскрепоститься, развить чувства и воображение", - уверена Людмила Лапудева.

Проект стартует 1 мая и продлится до 31 октября. Но на этом он не закончится, считает руководитель. Летом 2024 года в детском саду пройдет фестиваль настольных игр для воспитанников дошкольных учреждений. Его откроет спектакль "Перо Жар-птицы", который к тому времени дети хорошо отрепетируют и будут готовы представить своим сверстникам.

Инна Кондрашкина