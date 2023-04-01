О городах российской Арктики узнают тюменцы на открытой лекции

| Фото: ТРО "Опора России" | Фото: ТРО "Опора России"

Открытая лекция "Города российской Арктики: вызовы и перспективы" пройдет в Тюмени 22 апреля в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, конференц-зал). Начало в 12 часов, сообщают Тюменское агентство развития креативных индустрий.

Спикером выступит один из ведущих российских экспертов по пространственному развитию Арктики Александр Пилясов - доктор географических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, генеральный директор АНО "Институт регионального консалтинга".

Мероприятие организовано в рамках открытого лектория магистерской программы ТюмГУ "Концептуальная урбанистика" при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий и Тюменской областной научной библиотеки имени Д.И. Менделеева.

Регистрация на лекцию по ссылке.