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Почти 1250 километров коммунальных сетей заменят в регионах УФО

Общество, 17:18 10 апреля 2023

пресс-служба полпредства | Фото: пресс-служба полпредства

Почти 1 тыс. 250 км коммунальных сетей планируют заменить регионы Уральского федерального округа. Также будут отремонтированы и построены новые объекты коммунального комплекса, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО.

Отметим, полномочный представитель президента Владимир Якушев принял участие в заседании попечительского совета ППК "Фонд развития территорий".

На совещании обсудили ход работ по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах УрФО в 2022 году и первом квартале 2023 года.

"Для Уральского федерального округа, как и для других субъектов России, характерна высокая изношенность коммунальных сетей – это наследие советского периода. Десятая часть коммунальных сетей УФО имеет износ более 60 процентов. Чтобы привести их в порядок, нужно стабильное финансирование и время. Но самое важное – системный подход. Регионы УрФО обеспечивают его благодаря содействию ППК "Фонд развития территорий", – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред напомнил, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрила проекты модернизации коммунальной сферы всех субъектов УФО. Региональные программы рассчитаны на 2023-2027 годы.

В будущем вырастет не только уровень предоставляемых коммунальных услуг, но и качество жизни. Эффект от модернизации инфраструктуры коснется не менее 300 тыс. человек.

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# Владимир Якушев , коммунальное хозяйство , УФО

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