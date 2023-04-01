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Тюменские школьники собрали ракету после лекции о космосе

Общество, 18:33 10 апреля 2023

МАОУ СОШ №42 | Фото: МАОУ СОШ №42

Тюменские школьники послушали лекцию о космосе и собрали ракету на внеурочном занятии ко Дню космонавтики в рамках цикла "Разговоры о важном" 10 апреля.

Этими уроками охватили всех учеников — от первых до одиннадцатых классов.

Как сообщает издание "Тюменская область сегодня", в школе №42 младшеклассникам рассказали о покорении космоса, Юрии Гагарине, собаках Белке и Стрелке. Лекцию дополнили макетированием. В начальных классах она завершилась тем, что дети построили свою ракету.

В 2022 году ко Дню космонавтики школьники вместе с родителями дома изготавливали скафандр.

Ученики пятых классов смогли побывать на виртуальной экскурсии по дому-музею Циолковского, который находится в Калуге. В школе проводятся профориентационные мероприятия для старшеклассников. На минувшей неделе сюда приходил специалист, который рассказал, где учатся на летчиков и космонавтов.

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# День космонавтики , школа

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