SMS-рассылка о соблюдении требований противопожарного режима стартовала в Тюменской области
| Фото: ИА "Тюменская линия"
SMS-оповещение напомнит жителям Тюменской области о запрете посещать леса и жечь сухую траву, сообщает информационный центр правительства региона.
"Внимание! В Тюменской области введен режим повышенной готовности. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы”, – говорится в сообщении РСЧС.
С 10 апреля в Тюменской области введен режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.