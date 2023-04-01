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SMS-рассылка о соблюдении требований противопожарного режима стартовала в Тюменской области

Общество, 20:18 10 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

SMS-оповещение напомнит жителям Тюменской области о запрете посещать леса и жечь сухую траву, сообщает информационный центр правительства региона.

"Внимание! В Тюменской области введен режим повышенной готовности. Запрещено посещение лесов, сжигание мусора, выжигание сухой травы”, – говорится в сообщении РСЧС.

С 10 апреля в Тюменской области введен режим повышенной готовности для подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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# особый противопожарный режим , противопожарные меры

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