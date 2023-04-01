Жители Тюменской области представят регион на гранд-финале проекта "Экософия" в Нижнем Новгороде

| Фото: предоставлено пресс-службой проекта "Экософия" | Фото: предоставлено пресс-службой проекта "Экософия"

Пять жителей Тюменской области представят регион в финальных испытаниях проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в Нижнем Новгороде в конце июля.

Как сообщили в пресс-службе проекта "Экософия", от Тюменской области в финал вышли начальник отдела по восстановлению экологии, рекультивации земель и обращению с отходами ООО "РН-Уватнефтегаз" Ольга Новосадова, специалист по работе с молодежью, куратор экологического направления в центре реализации молодежных и профилактических программ Алиса Вагапова. Третьим финалистом стала специалист по проектному управлению структурного подразделения детский технопарк "Кванториум-Тобольск" МАУ ДО "Дом детского творчество Тобольска" Ольга Дмитрищак. Также регион представят младший научный сотрудник института криосферы земли Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Илья Земеров и врач-стоматолог в медицинском центре "Никойл" Юлия Бескова.

Ольга Новосадова – эколог на производственном предприятии. Работает в сфере экологии около 10 лет, стабильно повышает свою квалификацию. Отмечена грамотами департамента недропользования и экологии Тюменской области за производственные достижения и добросовестный труд и в номинации "Лучший инженер ПБОТОС" за безопасный труд. Она разработала "ЭкоГид по Тюмени" – справочник экологических магазинов и товаров города. Поддерживает экологические акции, инициирует мероприятия.

"Мою фамилию назвали первой среди победителей и это было очень неожиданно и радостно. Участие в проекте "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" дало мне работу с экспертами, решение интересных кейсов и общение с единомышленниками. Всегда, когда общаешься с близкими по духу людьми, получаешь драйв для дальнейшего развития. Когда я узнала, что полуфинал будет проходить в Тюменской области, я испытала счастье. Все мои друзья, коллеги, семья пришли на эко-праздник в моем городе. Я собираюсь и дальше работать над своим проектом, рассказывать про экологичный образ жизни в Тюмени и вовлекать как можно больше жителей города в "Экософию", – поделилась Ольга Новосадова.

Алиса Вагапова активно занимается волонтерской деятельностью. Летом 2020 года в рамках "Отрядов мэра" в Тобольске возглавила бригаду "ЭкоГвардии", которая собирала вторсырье по городу и тут же на месте сортировала. В декабре 2020 года она организовала "ЭкоТобольск" – эколого-просветительский проект по организации проведения экоуроков, экоквизов, своп-вечеринок, экомарафонов, экскурсий на Мусоросортировочный завод Тобольска, поездок в приют для бездомных животных. Недавно стала членом Общественной палаты Тюменской области, направление "охрана окружающей среды и экологическое воспитание".

Ольга Дмитрищак из Тобольска работает с командой над созданием "Красной книги Тюменской области в виртуальной реальности". Планирует внедрить данный продукт как новый формат знакомства школьников младших классов с природой родного края. С этим проектом она выиграла грантовой конкурс губернатора Тюменской области в 2022 году.

"Участие в проекте "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" дало мне личностный рост. Здорово, что во время конкурсных испытаний, мы решали кейсы региональных компаний. Это дает возможность погрузиться в тематику региона. Я победила в рамках номинации "Экологика" с проектом "Красная книга Тюменской области" в виртуальной реальности. Это своего рода виртуальный заповедник. Попадание в финал – это большая ответственность и гордость за свой регион", – поделилась Ольга.

Экоиницативы Ильи Земерова связаны с помощью приютам и защитой бездомных животных. Врача-стоматолога Юлию Бескову с детства волновал вопрос экологии. Занимается разработкой проекта "Аптекарский огород ТМУ" – питомник лекарственных растений, распространенных в Тюменской области. Юлией разработан сайт "Зеленый помощник" с полезной информацией о лекарственных растениях.

Конкурс "Экософия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Напомним, торжественная церемония закрытия третьего полуфинала проекта "Экософия" состоялась в ДК "Нефтяник" 9 апреля. В финал вышли 28 конкурсантов из 15 регионов.