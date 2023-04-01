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Карантин по бешенству ввели в селе Шабаново Тюменской области

Общество, 17:07 11 апреля 2023

Государственная ветеринарная служба Тюмени | Фото: Государственная ветеринарная служба Тюмени

Карантин по бешенству животных ввели в с. Шабаново Омутинского района Тюменской области с 11 апреля, сообщает информационный центр правительства региона.

В эпидемиологически неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных.

Также на территорию нельзя ввозить и вывозить четвероногих. Под запретом и отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.

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# бешенство , карантин

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