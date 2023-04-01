Философскую психологию и вопросы этики обсудят школьники на летней школе SAS

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Летняя школа "Беспредельное будущее и границы человеческого" пройдет в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ с 19 по 23 июня. Ее темой станет эксперимент, направленный на отказ от привычных действий — паттернов поведения.

С профессорами SAS из разных стран учащиеся 9 и 10 классов обсудят философскую психологию и вопросы этики, искусственный интеллект и машинное обучение, теории технологического развития, свободу воли и детерминизм, бизнес и предпринимательство, (анти)экологичность.

Участники летней школы смогут усовершенствовать навыки владения английским языком, найти единомышленников, пообщаться со студентами SAS и получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университет.

Отборочный этап в Летнюю школу SAS для школьников Тюменской области и других регионов России продлится до 1 мая. Желающим необходимо подать заявку на сайте, заполнить анкету и отправить видеоролик о себе на английском языке.