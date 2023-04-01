  • 13 апреля 202313.04.2023четверг
  • USD82,0934
    EUR89,7599
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Философскую психологию и вопросы этики обсудят школьники на летней школе SAS

Общество, 08:26 13 апреля 2023

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Летняя школа "Беспредельное будущее и границы человеческого" пройдет в Школе перспективных исследований (SAS) ТюмГУ с 19 по 23 июня. Ее темой станет эксперимент, направленный на отказ от привычных действий — паттернов поведения.

С профессорами SAS из разных стран учащиеся 9 и 10 классов обсудят философскую психологию и вопросы этики, искусственный интеллект и машинное обучение, теории технологического развития, свободу воли и детерминизм, бизнес и предпринимательство, (анти)экологичность.

Участники летней школы смогут усовершенствовать навыки владения английским языком, найти единомышленников, пообщаться со студентами SAS и получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университет.

Отборочный этап в Летнюю школу SAS для школьников Тюменской области и других регионов России продлится до 1 мая. Желающим необходимо подать заявку на сайте, заполнить анкету и отправить видеоролик о себе на английском языке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# абитуриенты , Школа перспективных исследований

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:14 13.04.2023Лучшие исследования школьников в области медицины и химии выберут в Тюмени
09:03 13.04.2023В Ялуторовске впервые на Красную горку проведут выездную регистрацию брака
08:52 13.04.2023Тюменцы презентуют проекты в формате шоу "Голос" на "Батле идей"
08:41 13.04.2023Тюменцев обучат программированию на языке С#