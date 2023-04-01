Тюменские школьники распознали уловки мошенников в заданиях финансовой олипиады

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финансовую грамотность проверили на всероссийской онлайн-олимпиаде 28 тысяч школьников Тюменской области. Большинство из них - 84 % - распознали уловки мошенников в заданиях, сообщает региональное отделение Банка России.

Кроме того, они проанализировали деятельность предприятий, определив их слабые и сильные стороны. С этим справились 75 % тюменских участников. А самой сложной оказалась задача на проверку предпринимательских навыков. Такие выявлены лишь у 5 %.

Отметим, что олимпиада по финансовой грамотности проводится ежегодно при содействии Банка России, Минфина и Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".