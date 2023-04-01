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Автор лучшего сувенира для Ялуторовска получит денежный сертификат

Общество, 15:24 12 апреля 2023

из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтаке (архив) | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтаке (архив)

Диплом и сертификат на 5 тыс. рублей получит победитель конкурса "Ялуторовский сувенир". Прием заявок от участников завершится 15 апреля.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по выставочной деятельности Ялуторовского острога Екатерина Сарычева, свои идеи представили уже 10 жителей Ялуторовска и Ялуторовского района. 22 апреля будет работать жюри. Дипломы авторам лучших работ вручат на празднике "Красная горка".

"Конкурс проходит первый раз. На "Красную горку" мы всегда организуем творческие состязания. Например, был конкурс на самый интересный скворечник, красивое пасхальное яйцо. В этом году мы решили запустить "Ялуторовский сувенир", — добавила Екатерина Сарычева.

На суд жюри мастера должны представить изделия, которые бы вызывали у туристов ассоциации с Ялуторовском. Создателей не ограничивают в выборе материала. Это могут быть изделия из кожи, глины, стекла, камня, работы в технике макраме, вышивки.

Победитель будет один, остальным участникам вручат благодарственные письма от комитета по культуре и туризму Ялуторовска. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова

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# конкурс , Ялуторовск

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