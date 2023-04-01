Безопасные дорожные маршруты в районе Дома обороны разработают тюменские школьники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Район Дома обороны в Тюмени исследуют участники образовательного проекта "Безопасные маршруты для детей и подростков" 15 апреля. На карте школьники отметят опасные места и проложат безопасные маршруты с применением инфографики.

В практическом этапе проекта примут участие 20 подростков, набравших наибольшее количество баллов по итогам аттестации и практических заданий образовательного курса. Свои рекомендации ребята представят на конкурсах "Мой безопасный маршрут" и "Концепция островков безопасности" 22 апреля. В июле карты и концепции школьники презентуют специалистам профильных ведомств.

Проект "Безопасные маршруты для детей и подростков" — победитель первого конкурса Фонда президентских грантов. Его участниками стали 485 детей. Исследование и проектирование проходят под наставничеством преподавателей, студентов и выпускников Тюменского индустриального университета, сообщили в отделе медиа и внешних коммуникаций вуза.