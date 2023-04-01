Трех медвежат из Вагайского района передадут в реабилитационный центр

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Трех медвежат, найденных в Вагайском районе, передадут в реабилитационный центр. Животных обнаружили жители с. Дубровное 11 апреля, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

"Ситуация находится под контролем. В настоящее время ведется работа по передаче медвежат в специализированный реабилитационный центр", - уточняется в информации.

О дальнейшей судьбе найденышей, которым еще нет года, ведомство расскажет на страницах в социальных сетях.