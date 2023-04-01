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В Тобольском музее редких книг открыли выставку к Пасхе

Общество, 08:07 14 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый выставочный проект "Пасхальной радости сиянье" работает в Музее уникальных книг и редких изданий Тобольска. В экспозиции - коллекция декоративных пасхальных яиц из металла, стекла, керамики, дерева, созданная мастерами разных эпох.

В музее экспонируются почтовые поздравительные открытки начала XX века и издание "Памятник веры" - Православный календарь, принадлежавший Петру Ершову. На свободных листах календаря — многочисленные записи, сделанные его рукой о рождении детей, крещении, восприемниках (т.е. крестных) и иных событиях.

"После знакомства с выставкой гости смогут своими руками изготовить приятный пасхальный сувенир, который станет прекрасным дополнением к выставочной программе и поможет надолго сохранить чувство светлой пасхальной радости", - сообщают организаторы.

Музей уникальных книг и редких изданий по находится адресу: Тобольск, Красная площадь, 5, стр.2.

Выставка "Пасхальной радости сиянье" продолжит работу до 23 апреля. Дополнительная информация по телефону: 8 (3456) 26-57-27.

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# выставка , музей , Пасха , Тобольск

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