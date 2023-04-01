Мультимедийную выставку "Освоение космоса" открыли в Тюмени

| Фото: Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

Мультимедийную выставку "Освоение космоса", посвященную Дню космонавтики, открыли в историческом парке "Россия - моя история". Она будет работать до 24 апреля.

Первыми гостями стали восьмиклассники школы № 45. Экскурсовод рассказал им об истории астрономических представлений с древнейших времен. Ребята узнали, каким представляли мир древние люди, почему Исаак Ньютон имеет отношение к космическим полетам, сколько должен был весить первый космонавт и многое другое, пишет "Вслух.ру".

Особая часть экскурсии рассказывает о первом полете Юрия Гагарина в 1961 году и предваряющем его запуске советского спутника. Восьмиклассники услышали строки из прощального письма Гагарина жене. Тот знал, что может не вернуться. Само письмо вдове отдали только после гибели космонавта во время испытательного полета в 1968-м году.

| Фото: Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

"Я буду рада, если у нас в школе появится астрономия. Это такая тема, которую сегодня изучают поверхностно. Интересно, как придумали названия планетам, как случился первый полет Гагарина", — отметила восьмиклассница Полина Уколова.

По словам главного методиста по музейно-образовательной деятельности Александра Валитова, разработанную экспозицию историческому парку "Россия — моя история" предоставили коллеги из Омска. Оборудование позволяет обмениваться выставочными проектами.

"Выставка интересна тем, что первый полет в космос связан с историей именно нашего государства. При воспитании детей нужно об этом рассказывать. Здесь собраны интересные материалы, причем информация подается так, что дети смогут ее повторить в качестве игровой викторины, что-то потрогать", — отметил специалист.

Попасть на выставку можно с экскурсией для группы от пяти человек. Детям от 14 лет предлагается оплатить ее Пушкинской картой. Без экскурсовода вход бесплатный.