Первый студенческий кампус строят фермеры в Заводоуковске

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Первый сельский кампус откроют в Заводоуковском городском округе в конце апреля – начале мая. Его строит крестьянско-фермерское хозяйство "Дружба" для студентов, приезжающих на практику, сообщает региональный инфоцентр со ссылкой на департамент АПК.

Несколько быстровозводимых жилых домов уже установили в центре деревни Дроновой. В каждом смогут жить по восемь человек. Все необходимое для комфортного проживания студентов - мебель, бытовая техника — закуплены. В ближайшее время подключат Интернет.