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На фестивале IGOLKAmarket продукцию представит возрожденная тюменская обувная фабрика

Общество, 13:49 13 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень вновь соберет около 300 российских дизайнеров одежды и аксессуаров, а также мастеров, фермеров и производителей продуктов питания со всей России 21, 22 и 23 апреля на фестивале IGOLKAmarket в торгово-выставочном центре "ДомЭкспо" (ул. Народная, 68).

Время работы с 11 дро 20 часов.

В связи с уходом заграничных брендов произошел настоящий бум на товары российских дизайнеров. Например, приедет артистка балета из Омска, сменившая род деятельности и создавшая свой бренд одежды "ТЫ", отшиваемой в единичных экземплярах.

Впервые участниками маркета станут тюменская обувная фабрика SoloShoes (возрожденная на месте обувной фабрики "Восход" на ул. Урицкого) и Тюменская вышивальная фабрика. Они представят широкий ассортимент обуви из российских материалов, шевронов и нашивок.

Большое внимание посетителей всегда собирает фуд-зона, где можно найти продукцию семейных пасек, сыроварен и коптилен из Тюмени и Екатеринбурга и паштеты из Ханты-Мансийска, кубанское масло и ростовскую халву, северные ягоды и сырные трюфели из Челябинска, натуральные сладости из Москвы и соленую карамель со множеством добавок из Санкт-Петербурга, урбеч от фермеров, живущих в землянке в центральной России.

В программе ярмарки также предусмотрены живая музыка, взрослые и детские мастер-классы, а также бесплатные полезные лекции от экспертов.

Для всех вход свободный.

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# дизайнеры

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