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В 17 оздоровительных лагерях Уватского района летом отдохнут 1650 школьников

Общество, 14:12 13 апреля 2023

vk.com/vi_elizarov | Фото: vk.com/vi_elizarov

В 17 оздоровительных лагерях отдохнут летом 1 тыс. 650 школьников Уватского района. Также в селах планируют организовать 38 дворовых площадок, сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

Временную работу получат 417 подростков при содействии службы занятости. Больше половины ребят устроятся помощниками воспитателей. Они уже прошли обучение в школе вожатых. В первую очередь трудоустраивать будут сирот, подростков из малообеспеченных и неполных семей, ребят, состоящих на профилактическом учете.

В селах усилят контроль на водных объектах, а также проведут обработку от клещей территорий детских садов, школ, медучреждений, детских игровых площадок, скверов, парков, стадионов.

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# летняя оздоровительная кампания , Уватский район

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