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Парту героя и мемориальную доску открыли в школе Ишимского района

Общество, 19:01 13 апреля 2023

администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

Парту героя и мемориальную доску в память о выпускнике Романе Шмакове открыли в Клепиковской школе Ишимского района. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине 25 июля 2022 года, сообщает администрация Ишимского района.

На парте размещена биография и заслуги бойца. Право сидеть за ней будет присуждаться учащимся за отличные оценки и активную общественную работу.

В торжественном открытии участие приняли родные и близкие Романа, учащиеся школы и односельчане. Почтить память также пришли представители администрации района и сельского поселения.

"Он был очень отзывчивым и добрым человеком, - вспоминает учительница Романа Наталья Долженко. - Ещё в школьные годы можно было заметить его сильное чувство патриотизма. Думаю, он сделал такой выбор не только для того, чтобы отдать долг, но и в первую очередь для того, чтобы защитить свою Родину".

В 2017 году Роман отправился добровольцем в подразделении разведки для обороны территории ДНР. В этом же году молодому человеку была объявлена благодарность за весомый вклад в дело укрепления обороноспособности ДНР. В 2019 году ишимца наградили медалями "За службу в разведке", "За ратную доблесть", а также памятным знаком "За оборону Донетчины".

В 2022 году солдат заключил контракт на военную службу в должности пулеметчик-регулировщик. Был отправлен в Луганскую народную республику. 22 сентября прошлого года Роман Шмаков был награждён орденом Мужества посмертно.

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# Ишим , мемориальная доска , парта Героя , спецоперация

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