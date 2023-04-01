В Тюмени участники "Студенческой весны" устроили маркет в поддержку бездомных животных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Украшения, значки, игрушки, открытки и шоперы ручной работы представили участники XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" на благотворительной ярмарке в ДТиС "Пионер" в Тюмени 13 апреля.

"Традиционно мы стараемся притягивать участников фестиваля не только к событиям, происходящим на сцене, но и к другим, которые проходят в рамках Студвесны. Студенты могут проявить себя не только с помощью вокала и танцев, но и в прикладном творчестве. Мы предложили им показать свои работы, коллекции на ярмарке. Часть вырученных средств потом определим в фонд помощи животным "Горячая линия "Потеряшки", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный директор XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

Студентка Тюменского государственного университета Анна Крупина, обучающаяся на направлении "Физика", занимается росписью на одежде, рисованием на переработанной бумаге и других вещах. "Решила поучаствовать в благотворительной ярмарке, чтобы показать пример другим. А еще приятно находиться в кругу людей, которые разделяют твои взгляды. Добро начинается с маленьких шажков. Сегодня мы можем помочь бездомным животным", – сказала она.

Анна Крупина – участница XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна". 11 апреля она представила свой номер вместе с музыкантами в номинации "ВИА".

Дарья Тимирова не могла пройти мимо этой акции, потому что она сама давно помогает бездомным животным и приютам. На маркет тюменка принесла броши ручной работы, чехлы для зажигалок, подставки для фотографий и аромопалочек.

Руководителя коллектива, выступившего на Студвесне в танцевальном направлении, Марию Турбину радует, что в фестивале 2023 года может участвовать работающая молодежь в возрасте до 35 лет. "Хотелось сделать что-то для участников "Студенческой весны", чтобы это осталось на память. Принесли на маркет украшения ручной работы", – поделилась она.

Это не последнее событие от организаторов и участников Студвесны. 16 апреля перед гала-концертом состоится экологический мастер-класс по рисованию на чековой бумаге от сообщества 5R. "На протяжении "Студенческой весны" проходит серия мероприятий, направленных в том числе на формирование экологичность образа жизни. На наших площадках расположены контейнеры для сбора макулатуры. Стараемся сортировать пластик", – добавила Анастасия Егорова.

Напомним, 1 апреля вместе с представителями экологического сообщества 5R горожане создавали съедобные кормушки для птиц.

Инна Пахомова