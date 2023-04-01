На железнодорожном переезде в Тюменском районе частично ограничат движение
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Движение транспорта на железнодорожном переезде в пос. Богандинском Тюменского района частично ограничат с 8 часов 14 апреля до 20 часов 16 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Причина – ремонтные работы на переезде. Возможны затруднения в движении транспорта в обоих направлениях.
ГИБДД просит водителей соблюдать требования дорожных знаков и заранее планировать свой маршрут.