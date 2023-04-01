На железнодорожном переезде в Тюменском районе частично ограничат движение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на железнодорожном переезде в пос. Богандинском Тюменского района частично ограничат с 8 часов 14 апреля до 20 часов 16 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Причина – ремонтные работы на переезде. Возможны затруднения в движении транспорта в обоих направлениях.

ГИБДД просит водителей соблюдать требования дорожных знаков и заранее​ планировать свой маршрут.