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На железнодорожном переезде в Тюменском районе частично ограничат движение

Общество, 20:11 13 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на железнодорожном переезде в пос. Богандинском Тюменского района частично ограничат с 8 часов 14 апреля до 20 часов 16 апреля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Причина – ремонтные работы на переезде. Возможны затруднения в движении транспорта в обоих направлениях.

ГИБДД просит водителей соблюдать требования дорожных знаков и заранее​ планировать свой маршрут.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , движение транспорта

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