"Поющее лето в остроге", "Квасной пир" и другие события порадуют гостей Ялуторовска летом

| Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Фестиваль "Поющее лето в остроге", этнопраздник ко Дню семьи, любви и верности, "Квасной пир" и другие события пройдут в Ялуторовском остроге летом 2023 года.

"Мы ожидаем большой поток гостей. Наладили сотрудничество с Ижевском и двумя турфирмами, которые включают Ялуторовский острог в свои программы. Лето у нас будет насыщенным. 24 июня состоится "Поющее лето в остроге", в котором примут участие коллективы региона. Затем пройдут этнопраздник "Лада-Ладушка" ко Дню семьи, любви и верности, гастрономический фестиваль "Квасной пир", "Августовские спасы", туристический маршрут "Сибирский карнавал событий", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

В конце 2022 года сформирован "Календарь событий". С ним можно ознакомиться по ссылке.

Разработана и программа для детей, которые посетят летние досуговые площадки города и района. В нее включили квесты по возрастам, различные краеведческие уроки, беседы, народные забавы. На территории Ялуторовского острога в июне и августе для детей организуют ремесленные мастер-классы, кукольные спектакли, игровые программы, состоятся встречи с сотрудниками МЧС по пожарной безопасности, поведению у воды.

Ялуторовский острог, по данным на конец марта, посетили 7 тыс. 949 туристов. Как отмечает Нина Бешенцева, география большая. Здесь побывали гости из Тюмени, Тобольска, Кургана, Ишима, Омска, Шадринска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Башкирии, Нижневартовска, Мурманска. Показатели по турпотоку, которые были в 2019 году, в допандемийное время, перевыполнили еще в 2022 году.

Большой поток организованных туристов идет из Тюменской области. Интересуются острогом и другие жители Уральского федерального округа: из Екатеринбурга, Кургана, Шадринска. Стали приезжать и представители Удмуртии. В 2022 году острог наладил сотрудничество с ишимским музеем – оттуда возят организованные группы отдыхающих.

"Из Москвы и Санкт-Петербурга тоже приезжают организованные группы. С открытием в 2021 году аэропорта в Тобольске это стало очень удобно. Люди прилетают в Тобольск, знакомятся с его достопримечательностями, потом приезжают к нам, в Ялуторовский острог, затем посещают Тюмень. Либо наоборот", – добавила Нина Бешенцева.

На узнаваемость туробъекта влияет и интерес авторов программ про путешествия и отдых. В феврале 2023 года в Тюменской области, в частности, в Ялуторовске, снимали трэвел-шоу "Неизвестные маршруты России" телеканала "Культура". Программу должны показать по телевидению в июле.

Продвигать туристический потенциал помогает и участие коллектива Ялуторовского острога в международных тематических выставках, совместная работа с Агентством туризма и продвижения Тюменской области. Много партнеров удалось найти благодаря участию в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Инна Пахомова