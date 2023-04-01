Тюменский фильм "Двенадцать" покажут на кинофестивале в Казани

| Фото: кадр из фильма "Двенадцать" | Фото: кадр из фильма "Двенадцать"

Короткометражный фильм "Двенадцать", снятый в Тюмени, стал финалистом Всероссийского детского кинофестиваля "Усатый полосатый".

Добрую новогоднюю историю в жанре фэнтези включили в номинацию "Студенческий игровой фильм". По сюжету перед двенадцатым боем курантов время внезапно застывает, а дети, не подвергшиеся заклятию, пытаются выяснить, кто хочет сорвать Новый год, и спасти праздник.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" режиссер Алена Моисеева, в короткометражке снялись около 100 детей и подростков из киношколы "Пушка", а в создании фильма принимали участие ребята, проходящие обучение на режиссерском курсе школы.

Съемки проходили в декабре 2022 года при поддержке платформы "Ко-Фи". ДК "Нефтяник" предоставил авторам идеи локации, которые помогли создать в фильме атмосферу большого праздника. Выпустили "Двенадцать" онлайн 31 декабря.

"Фестивальная жизнь фильма началась недавно. Мы решили отправить его в отборочные программы нескольких фестивалей, как это обычно происходит с короткометражным кино. И Всероссийский детский кинофестиваль "Усатый полосатый" как раз был одним из первых. "Двенадцать" отобрали в финальный показ фестиваля, который пройдет 13-14 мая в Казани. Конечно же, это радостные новости для всей команды. Это значит, что его сможет увидеть новая аудитория, и хотя бы на 20 минут вновь погрузиться в чувство волшебного и всеми любимого праздника", – поделилась Алена Моисеева.

Также недавно команда, работавшая над кинолентой, узнала, что их продукт вошел в лонг-лист международного фестиваля "Кино – дети". Создатели фильма надеются, что в будущем фильм еще будет принимать участие и в других событиях, чтобы его увидели, как можно больше людей.

Инна Пахомова