Студентка из Тюмени представит регион во всероссийском педотряде у Черного моря

| Фото: предоставлено Екатериной Ткаченко | Фото: предоставлено Екатериной Ткаченко

Издать сборник своих стихов и работать по специальности мечтает студентка второго курса ТюмГУ Екатерина Ткаченко, которая единственная от Тюменской области вошла в состав всероссийского педагогического отряда "Дельфин.RU".

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала сама будущий педагог, спортсменка, поэт и методист студенческого педагогического отряда "Финист".

С ребятами из педотряда страны "Дельфин.RU" девушка познакомилась на педагогическом форуме межрегионального САмМИта: "Они рассказали, как там классно, как им понравилось, какая атмосфера, показали фотки, и мне тоже очень захотелось".

| Фото: предоставлено Екатериной Ткаченко | Фото: предоставлено Екатериной Ткаченко

Для этого Екатерина прошла серьезный отбор. Написала заявку и эссе о себе, создала видеовизитку, собрала рекомендации и прошла собеседование. Только после этого с ней связались методисты всероссийского педотряда и отправили индивидуальные кейсы: нужно было решить педагогические задачи и составить отрядный план на всю смену.

Екатерина считает, что ее сильной стороной при отборе стало собеседование и развернутое выполнение заданий.

"Я очень старалась, много писала, много говорила. К примеру, в кейсе мне было предложено придумать мероприятие для детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. А я не просто придумала название, а полностью написала сценарий. Причем использовала какие-то авторские приемы – сочинила небольшие четверостишия", - пояснила девушка.

| Фото: предоставлено Екатериной Ткаченко | Фото: предоставлено Екатериной Ткаченко

Кстати, Екатерина Ткаченко серьезно занимается поэтической деятельностью и активно движется к изданию сборника собственных стихотворений. Она прочла несколько строк, которые написала в поезде под перестук колес однажды в июле:

Поезд скрипит, еле дышит,

Лишь на станциях отдых минутный.

Разве кто-нибудь его слышит?

Поездом быть тоже трудно...

Написать эссе для девушки тоже не составило труда, ведь она учится по направлению "Педагогическое образование: русский язык, русская литература". Катя рассказала о своих педагогических планах, жизненных целях, увлечениях и семье.

К окончанию второго курса студентка уже успела поработать вожатой в детском центре "Ребячья республика" и городском лагере при музыкальной школе. В будущем хочет работать по профессии и уже сейчас дает индивидуальные занятия.

| Фото: предоставлено Екатериной Ткаченко | Фото: предоставлено Екатериной Ткаченко

26 мая Екатерина выезжает в Туапсе, там вместе с коллегами из разных уголков России пройдет инструктаж, познакомится с коллективом, будущим напарником, узнает, сколько и какого возраста подопечных будет в отряде. Затем вожатых распределят по двум лагерям – "Лермонтова" и "Морская волна".

Екатерине предстоит стать вожатой на двух 21-дневных сменах, трудиться она будет с 1 июня до 15 июля.

"Полагаю, что работать в лагере у моря будет сложнее, да и детей будет больше. Немного боюсь, но страх не парализующий, а стимулирующий", - поделилась девушка.

В целом же трудностей и новых начинаний девушка не боится. Первые с легкостью преодолевает, а каждое новое дело успешно доводит до конца. Например, ранее Екатерина становилась победителем конкурса на звание лучшего бойца студотрядов ТюмГУ, а по итогам прошлого трудового сезона стала лучшим бойцом Тюменского областного студенческого отряда.

Видео предоставлено Екатериной Ткаченко.

Инна Кондрашкина