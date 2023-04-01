  • 17 апреля 202317.04.2023понедельник
  • USD81,5045
    EUR90,1637
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Омский вокальный ансамбль представит в Тюмени а капелла-мюзикл "Терминал"

Общество, 08:39 17 апреля 2023

vk.com/projectp_omsk | Фото: vk.com/projectp_omsk

Вокальный ансамбль "Проект"П" из Омска представит а капелла-мюзикл "Терминал" в тюменском МТЦ "Космос" 26 апреля в 19 часов. 11 вокалистов воссоздают на сцене звучание рок-группы или целого оркестра.

По информации организаторов, в мюзикле звучат мировые хиты легендарных композиторов и исполнителей XX и XXI веков: А. Рыбникова, Дж. Гершвина, А. Пьяццоллы, Queen. Музыкальные номера исполняются а капелла, без использования фонограмм и музыкальных инструментов.

"Идея мюзикла такова: каждый день мир ставит нас перед выбором: покончить с вредными привычками, уволиться с работы, которая уже не приносит никакого удовольствия, разорвать исчерпавшие себя отношения, уехать из родного города или страны... Или оставить всё как есть. Порой нам кажется, что существует лишь одно верное решение. Герои а капелла-мюзикла "Терминал", ожидая свой рейс в терминале аэропорта, размышляют о прощании, как поворотной точке в судьбе каждого человека. Их мысли, сомнения и переживания облекаются в песни", - рассказали авторы проекта.

Приобрести билеты на мюзикл можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# МТЦ Космос , мюзикл

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:54 17.04.2023Тюменские управленцы могут выиграть грант на обучение в один миллион рублей
08:39 17.04.2023Омский вокальный ансамбль представит в Тюмени а капелла-мюзикл "Терминал"
08:25 17.04.2023В Тюмени для родителей и детей проведут бесплатный семейный мастер-класс
21:57 16.04.2023В Тюмени объявили обладателей Гран-при областной "Студенческой весны"