Омский вокальный ансамбль представит в Тюмени а капелла-мюзикл "Терминал"

| Фото: vk.com/projectp_omsk | Фото: vk.com/projectp_omsk

Вокальный ансамбль "Проект"П" из Омска представит а капелла-мюзикл "Терминал" в тюменском МТЦ "Космос" 26 апреля в 19 часов. 11 вокалистов воссоздают на сцене звучание рок-группы или целого оркестра.

По информации организаторов, в мюзикле звучат мировые хиты легендарных композиторов и исполнителей XX и XXI веков: А. Рыбникова, Дж. Гершвина, А. Пьяццоллы, Queen. Музыкальные номера исполняются а капелла, без использования фонограмм и музыкальных инструментов.

"Идея мюзикла такова: каждый день мир ставит нас перед выбором: покончить с вредными привычками, уволиться с работы, которая уже не приносит никакого удовольствия, разорвать исчерпавшие себя отношения, уехать из родного города или страны... Или оставить всё как есть. Порой нам кажется, что существует лишь одно верное решение. Герои а капелла-мюзикла "Терминал", ожидая свой рейс в терминале аэропорта, размышляют о прощании, как поворотной точке в судьбе каждого человека. Их мысли, сомнения и переживания облекаются в песни", - рассказали авторы проекта.

Приобрести билеты на мюзикл можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+.