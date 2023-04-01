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Для пациентов тюменского перинатального центра средняя скорость мобильного интернета выросла в полтора раза

Общество, 16:20 14 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровая экосистема МТС улучшила качество связи на территории крупнейшего на Урале перинатального центра в Тюмени. В результате установки нового оборудования, сообщает пресс-служба МТС в Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, средняя скорость мобильного интернета МТС у посетителей и медицинского персонала выросла в полтора раза.

Тюменский перинатальный центр, по словам главного врача Ирины Кукарской, ежегодно посещают несколько тысяч пациентов не только из Тюмени, но и районов области, УФО и других регионов России.

"Все они нуждаются не только в профессиональной медицинской помощи, но и в условиях комфортного пребывания в стенах учреждения, включающих современную мобильную качественную связь, чтобы чувствовать себя как дома, - рассказала она. - Уверена, теперь пребывание в учреждении станет для них еще комфортнее, а медицинский персонал сможет эффективнее использовать современные сервисы для выполнения операционных задач".

Благодаря обновлению сети МТС посетители лечебниц на всех этажах зданий смогут на высоких скоростях пользоваться мессенджерами для связи с родственниками, банковскими приложениями, онлайн-магазинами, не отказываясь от привычного образа жизни. "Мы продолжаем улучшать цифровую инфраструктуру социальных учреждений в Тюмени. Проведенные работы позволили не только разогнать мобильный интернет, но и создать фундамент для внедрения IT-решений, - сообщила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова. - Электронные системы учета, единые информационные базы и другие digital-сервисы все чаще используются в сфере здравоохранения для ускорения процессов и повышения эффективности работы".

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# Интернет , МТС , перинатальный центр

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