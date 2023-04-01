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Тюменские управленцы могут выиграть грант на обучение в один миллион рублей

Общество, 08:54 17 апреля 2023

лидерыроссии.рф. | Фото: лидерыроссии.рф.

Принять участие в конкурсе "Лидеры России" могут управленцы Тюменской области. Как отмечают организаторы, это возможность заявить о себе в масштабе региона и целой страны.

Каждый участник конкурса получит комплексную оценку своих профессиональных компетенций. Главный приз — грант на обучение 1 млн рублей. Принять участие в конкурсе могут все желающие до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте лидерыроссии.рф до 14 мая. В 2022 году в финал конкурса вышли четыре представителя Тюменской области.

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# Лидеры России

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