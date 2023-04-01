Стартап тюменского студента вошел в сотню лучших инновационных разработок России

| Фото: Управление стратегических коммуникаций вуза | Фото: Управление стратегических коммуникаций вуза

Стартап студента пятого курса Института биологии ТюмГУ Владимира Яковлева вошел в сотню лучших всероссийского рейтинга инновационных разработок России. Он вместе с коллегами создает технологию производства биостимулятора роста рыб на основе самореплицирующейся рибонуклеиновой кислоты, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"На данный момент завершен первый этап, который заключался в конструировании, синтезе и наработке ДНК-конструкций, которые будут служить матрицей для целевой саРНК. Все полученные материалы были проверены с помощью методов биоинженерии, таких, как секвенирование, рестрикционный анализ и спектрофотометрические измерения", – объяснил Владимир.

Исследования позволили подтвердить подлинность полученных последовательностей, правильность сборки и целостность материала. Следующий этап – синтез и работа с саРНК на основе созданных матриц, а также проверка работоспособности конструкций на живых клетках.

"Думаю, высокая оценка проекта обусловлена несколькими причинами, – отметил студент, – сегодня подобные разработки действительно необходимы - для нормального функционирования организма рыба должна составлять значимую часть рациона человека. Проект наукоемок и нацелен на импортозамещение продукции. На данный момент в России производится не так много эффективных стимуляторов роста, которые были бы абсолютно безвредны для потребителя. Более того, работа с технологиями нуклеиновых кислот – это совершенно новые горизонты".

Отметим, рейтинг Топ-1000 университетских стратапов формируется в рамках реализации федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Он включает в себя наиболее перспективные университетские предпринимательские идеи по семи технологическим направлениям.