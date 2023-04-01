С направлениями обучения познакомили посетителей ярмарки трудоустройства в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С новыми направлениями обучения и тонкостями образовательного процесса познакомили гостей регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", которая состоялась в Тюменском технопарке 14 апреля.

Две новых специальности "Туризм и гостеприимство" и "Технология индустрии красоты" представил Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса. У баннера учреждения прошли мастер-классы по приготовлению пиццы по-итальянски, парикмахерскому делу и составлению туристского маршрута.

"Туризм и гостеприимство" – одно из новых направлений, набор на которое начнется в 2023 году, рассказала преподаватель "Гостиничного дела" Мадина Вишнякова.

"Туризм сейчас очень актуален. Одни двери закрываются, другие открываются – растут возможности внутреннего туризма. Будут две бюджетных группы по 25 человек и одна – договорная с платным обучением", – поделилась она.

Также гостям показали, на каком оборудовании организуется обучение в учреждениях образования Тюмени. Так, на площадке Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства продемонстрировали симулятор сварочного оборудования на компьютерной модели.

"Эти технологии используем в обучении, они позволяют получать и обрабатывать первые навыки. Сначала студенты приходят на компьютерный урок, после идут в сварочную мастерскую. А приходя на учебную производственную практику, они имеют полное представление о сварочном процессе", – поделилась преподаватель спецтехнологий сварочного производства Елена Семенова.

Представители Центра дополнительного образования предложили гостям ярмарки ознакомиться со своими программами. Учреждение принимает участие в федеральном проекте содействия занятости.

"Определенные категории граждан могут пройти бесплатное обучение. Это люди от 50 лет и старше, женщины в декретном отпуске с детьми до трех лет, неработающие женщины, имеющие детей до семи лет, безработные граждане, зарегистрированные в центре занятости и другие. Предлагаемые направления с учетом того, чтобы люди могли трудоустроиться в дальнейшем", – рассказала главный менеджер Центра дополнительного образования Ирина Шиленко.

Напомним, на региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" собрались более 40 работодателей. В формате презентаций они предложили горожанам около тысячи вакансий.

15 апреля ярмарка продолжится в филиале Тобольского индустриального университета (Зона вузов 35, корпус 1).

Инна Пахомова