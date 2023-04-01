Врачи тюменской поликлиники впервые провели офтальмологическую операцию

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Первую офтальмологическую операцию в формате "хирургии одного дня" провели в Тюмени врачи городской поликлиники №5. Небольшое доброкачественное новообразование в толще века удалили 46-летнему пациенту, сообщает пресс-служба учреждения.

Проведение хирургического вмешательства стало возможно благодаря взаимодействию городской поликлиники №5 и областного офтальмологического диспансера. Сотрудничество в этом направлении только начинается, сообщила главный врач городской поликлиники №5 Виктория Беленькая.

"На первых порах планируем выполнять до 20 хирургических вмешательств в месяц, затем – больше. В то же время будет проводиться обучение наших врачей-офтальмологов хирургии на придаточном аппарате глаза", - рассказала Виктория Беленькая.

По словам специалистов, доброкачественные новообразования глаз – крайне распространенный недуг. По словам главного врача областного офтальмологического диспансера и главного внештатного офтальмолога департамента здравоохранения Тюменской области Леонида Протопопова, амбулаторная "хирургия одного дня" позволяет сделать этот вид медицинской помощи доступней. Операции проводятся под местной анестезией и занимают всего 10-15 минут.

В планах офтальмохирургов не только операции доброкачественных новообразований век, но и хирургическое лечение глаукомы путем снижения внутриглазного давления, а также операции по замене хрусталика глаза пациентам с катарактой.