Выставка "Путь героев. 75 лет тюменской геологии" открылась в Тюмени

| Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова ВКонтакте | Фото: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова ВКонтакте

Геологическое освоение Западной Сибири и открытие уникальных месторождений углеводородного сырья кардинально повернуло путь развития как России, так и Тюменской области, заставило экономику страны работать по тюменскому времени.

Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на открытии выставки "Путь героев. 75 лет Тюменской геологии" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 14 апреля.

"Открытия, которые сделали наши геологи во второй половине двадцатого века, позволили создать здесь в Западной Сибири главный топливно-энергетический комплекс, который и сегодня обеспечивает энергетическую безопасность нашей страны, ее независимость и суверенность", - отметил он.

Фуат Сайфитдинов напомнил слова председателя Совета Министров СССР, дважды Героя Социалистического Труда Алексея Косыгина о том, что если бы не тюменские нефть и газ, то с нашей страной говорили бы по-другому.

"Эти слова актуальны и сейчас, - подчеркнул председатель Тюменской облдумы. - Сегодня это фундамент нашей экономики, а если говорить о Тюменской области, то, безусловно, нефтегазовая, геологическая отрасли были мощным императивом индустриального развития и социально-культурного роста региона. На карте области появились десятки новых поселков и городов".

Выставка "Путь героев. 75 лет Тюменской геологии" рассказывает не только о людях, которые своим героическим трудом изменили жизнь страны, но и о целой эпохе подвигов, где были свои первопроходцы, герои и лидеры.

Экспозиция расположилась на первом этаже музея и включает в себя три модуля: исторический, биографический и научно-познавательный. Она повествует о формировании тюменского региона как административной единицы, чье развитие в XX веке было тесно связано с деятельностью геологов, рассказывает об изучении территории в XIX и XX веках.

Символично в одном из залов смотрится карта Западной Сибири, на которой отмечены открытия тюменских геологов на фоне портретов людей, творивших эту историю. В их числе первооткрыватель тюменской нефти, Герой Социалистического труда буровой мастер Семен Урусов, начальник Главного Тюменского производственного геологического управления Юрий Эрвье, заместитель начальника главного Тюменского производственного геологического управления (1958–1974) Александр Быстрицкий и другие.

В пространстве выставки также представлены личные вещи Фармана Салманова, Юрия Эрвье, Семена Урусова, Николая Григорьева, Александра Быстрицкого, правительственные награды, приборы, карты и многое другое. Особое место занимает блок минералогии, в основу которого легла коллекция из НТЦ ООО "МНП "ГЕОДАТА".

Работа выставочного проекта продлится до 16 июля 2023 года.

Борис Олейник