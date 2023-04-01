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О профилактике весеннего авитаминоза рассказала тюменский врач

Общество, 15:48 16 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Слабость, утомляемость, плохой сон и смена настроения без видимой причины могут быть признаками недостатка витаминов в организме. К симптомам авитаминоза также можно отнести снижение аппетита, сухость кожных покровов и слизистых оболочек.

Как отметила заведующая отделением профилактики городской поликлиники №8 Анастасия Гук, определить недостаток витаминов поможет врач-терапевт. После осмотра и опроса он назначит лабораторные исследования.

"Несмотря на то, что многие витамины можно купить в аптеке без рецепта, принимать их стоит только по назначению врача, соблюдая дозировки и правила приема", - подчеркнула специалист.

Она добавила, что бесконтрольный прием витаминов опасен их избытком. Кроме того, не все элементы совместимы. Например, витамин D не стоит совмещать с приемом ретинола, так как они нейтрализуют действие друг друга, пишет "Тюменская область сегодня".

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# витамины , здоровье

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