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Тюменка Кристина Тихонова выпустит трек при поддержке популярной соцсети

Общество, 18:41 16 апреля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Песню "КПЗП" выпустит тюменская исполнительница Кристина Тихонова в сотрудничестве с лейблом VK. Релиз песни запланирован на 18 апреля, пишет Мегатюмень.

Фрагмент музыкальной композиции уже доступен в социальной сети. Контракт с VK Кристина Тихонова заключила благодаря победе в Национальном музыкальном проекте "Универвидение – 2022".

Девушка является автором текста и музыки к песне "КПЗП". Режиссурой, раскадровкой и монтажом ролика занималась видеограф Юлия Шамина.

"КПЗП" - история о девочке, которой некогда думать о любви. Она хочет быть здесь и сейчас, дышать полной грудью. Песня простая, но я вложила метафору жизни "без лишних вопросов", - рассказала тюменская исполнительница.

Отметим, в 2022 году Кристина Тихонова взяла Гран-при областной Студвесны, а на всероссийском этапе стала лауреатом. Также начинающая певица победила в Национальном музыкальном проекте "Универвидение – 2022". В качестве приза Кристина получила продвижение песни от ВКонтакте и съемку музыкального клипа.

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# музыка , песни

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