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Тюменские врачи достали из желудка 3-летнего мальчика монету

Общество, 10:29 15 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трехлетнего мальчика из Тобольска в состоянии средней степени тяжести доставили в Областную клиническую больницу № 2 Тюмени. За пять дней до этого маленький пациент проглотил двухрублевую монету, ее обнаружили с помощью рентгена в желудке ребенка.

Врачи определили точное местоположение монеты, мальчик был экстренно направлен операцию.

"Используя современный эндоскопический метод, доктора провели под наркозом малотравматичную операцию и вывели инородное тело из желудка ребенка. Послеоперационный период протекал без осложнений, и юного пациента отпустили домой в удовлетворительном состоянии", — сообщили в пресс-службе медучреждения.

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