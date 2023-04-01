Тюменские врачи достали из желудка 3-летнего мальчика монету

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трехлетнего мальчика из Тобольска в состоянии средней степени тяжести доставили в Областную клиническую больницу № 2 Тюмени. За пять дней до этого маленький пациент проглотил двухрублевую монету, ее обнаружили с помощью рентгена в желудке ребенка.

Врачи определили точное местоположение монеты, мальчик был экстренно направлен операцию.

"Используя современный эндоскопический метод, доктора провели под наркозом малотравматичную операцию и вывели инородное тело из желудка ребенка. Послеоперационный период протекал без осложнений, и юного пациента отпустили домой в удовлетворительном состоянии", — сообщили в пресс-службе медучреждения.