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Историю и культуру сибирских татар обсудят на фестивале "Сузге-тора" в Тобольске

Общество, 11:23 15 апреля 2023

из архива Земфиры Шариповой Жители деревни Тоболтура, Тобольский район. Начало XX века | Фото: из архива Земфиры Шариповой

III Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар и коренных народов евразийского пространства "Сузге-тора" пройдет в Тобольске 19 и 20 мая.

19 мая состоится Всероссийская научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие сибирских татар и коренных народов евразийского пространства: истоки и современность".

20 мая в ДК "Синтез" (6 микрорайон, 52) пройдет гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля-конкурса "Сузге-тора". Среди направлений конкурса: вокал, инструментальное исполнение, хореография, художественное слово, декоративно-прикладное искусство, сообщает историко-мемориальный комплекс "Искер".

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