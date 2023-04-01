Историю и культуру сибирских татар обсудят на фестивале "Сузге-тора" в Тобольске
Жители деревни Тоболтура, Тобольский район. Начало XX века | Фото: из архива Земфиры Шариповой
III Международный фестиваль историко-культурного наследия сибирских татар и коренных народов евразийского пространства "Сузге-тора" пройдет в Тобольске 19 и 20 мая.
19 мая состоится Всероссийская научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие сибирских татар и коренных народов евразийского пространства: истоки и современность".
20 мая в ДК "Синтез" (6 микрорайон, 52) пройдет гала-концерт лауреатов и гостей фестиваля-конкурса "Сузге-тора". Среди направлений конкурса: вокал, инструментальное исполнение, хореография, художественное слово, декоративно-прикладное искусство, сообщает историко-мемориальный комплекс "Искер".