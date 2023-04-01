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Цикл лекций "От телеги до телеграма" проведет Антропошкола ТюмГУ

Общество, 13:50 15 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытый курс лекций "От телеги до телеграмма: краткая социально-экономическая история человеческого общества" запустит Антропошкола Тюменского госуниверситета 17 апреля. В лекциях по истории и современной экономике будет представлен обзор экономической деятельности и возникающих с ней социально-экономических систем в разные эпохи.

Лектор – доктор исторических наук, заслуженный профессор Томского государственного университета, ведущий ученый мега-гранта "Человек в меняющемся пространстве Урала и Сибири", ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований пространства Антропошколы ТюмГУ Василий Зиновьев.

17 апреля состоится лекция "Доиндустриальное общество", 19 апреля - "Индустриальное общество", 24 апреля - "Постиндустриальное общество". Начало всех лекций в 17 часов 30 минут, место проведения: ул. Ленина, 16.

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# лекции , ТюмГУ

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