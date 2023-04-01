Конкурс "Гришинские проталины" принимает заявки до 15 мая

| Фото: группа "Библиотека № 2 имени А. А. Гришина | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Библиотека № 2 имени А. А. Гришина | Тюмень" ВКонтакте

Городской конкурс литературного творчества "Гришинские проталины" принимает заявки до 15 мая. Поучаствовать приглашают юных поэтов и писателей от 10 до 18 лет.

На конкурс принимаются произведения на свободную тему в номинациях "Проза": рассказ, эссе, новелла, сказка, легенда, отрывок из романа (до 20 страниц), "Поэзия" (до 5 стихотворений), "Портрет земляка". Автор может выбрать для участия только одну номинацию.

Конкурс назван в честь тюменского поэта и журналиста Александра Гришина и проводится ежегодно библиотекой № 2, которая с 2009 года носит его имя.

Подробнее о конкурсе - по ссылке.