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Тюменские поисковые отряды отправляются в экспедиции

Общество, 16:24 15 апреля 2023

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

15 отрядов Тюменской области отправятся в экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны в рамках акции "Вахта памяти". 15 апреля в экспедицию отправятся взрослые поисковики для организации лагеря, 19 апреля — первый подростковый поисковый отряд.

Поисковые работы пройдут на территории Новгородской, Калужской, Псковской и Тверской областях. Участникам экспедиций предстоит поиск погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной армии.

Всего в составе отрядов Тюменской области на работы отправляются около сотни поисковиков, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# Великая Отечественная война , поисковики

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