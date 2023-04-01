Тюменские поисковые отряды отправляются в экспедиции

| Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

15 отрядов Тюменской области отправятся в экспедиции по местам сражений Великой Отечественной войны в рамках акции "Вахта памяти". 15 апреля в экспедицию отправятся взрослые поисковики для организации лагеря, 19 апреля — первый подростковый поисковый отряд.

Поисковые работы пройдут на территории Новгородской, Калужской, Псковской и Тверской областях. Участникам экспедиций предстоит поиск погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной армии.

Всего в составе отрядов Тюменской области на работы отправляются около сотни поисковиков, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.